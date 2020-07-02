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Казани присвоено звание «Город трудовой доблести». Власти в честь этого организуют салют

02.07.2020, 17:25 263 2 prokazan.ru
Он состоится около Чаши

Завтра, третьего июля, на площадке у Центра семьи "Казан" состоится салют в честь присвоения Казани звания "Город трудовой доблести". О присвоении звания стало известно сегодня. Владимир Путин провел заседание оргкомитета «Победа», в ходе которого были рассмотрены итоги экспертизы заявок российских городов для присвоения им почетного звания. В числе победителей оказалась и столица Татарстана.

Праздничные залпы будут даны с 3-х точек: 2 баржи в акватории у Чаши и 1 понтон у парка аттракционов "Кырлай", лучшим местом для просмотра станет акватория реки Казанки: территория у Чаши и Кремлевская Набережная. Продолжительность фейерверка составит 5 минут.

"В тысячелетней истории нашего города появилась еще одна важная веха. Это дань уважения трудовому подвигу нашего старшего поколения, признание заслуг всех ветеранов тыла и наших многочисленных предприятий, которые работали во имя Победы", − отметил глава Казани Ильсур Метшин.

Напомним, ранее вопрос присвоения звания был вынесен на голосование, за Казань отдали голоса 2,4 млн граждан со всей России. При этом сами казанцы отзывались об идее довольно скептически.

Казань Общество
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комментарии

Горожанин
0
02 июля 2020
17:40
Что ж, достойный повод.
Горожанин
0
02 июля 2020
17:44
То что власти рады повышению с 1 июля оплаты за ЖКХ - понятно так как деньги идут в их карман. Поэтому и салют.
Непонятно с какой стати должны радоваться этому жители.

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