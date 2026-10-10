Сельхозкомплекс Татарстана дает работу 70 тысячам жителей республики. На совещании в Доме Правительства раис Рустам Минниханов озвучил предварительные итоги года и сообщил, что объем производства в отрасли достиг 404,5 млрд рублей. Если учитывать пищевую и перерабатывающую промышленность, показатель поднимается до 795 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба татарстанского лидера.

Республика собрала около 4 млн тонн зерна, 2,2 млн тонн сахарной свеклы и свыше 1 млн тонн масличных культур. Картофеля и овощей получилось 1,2 млн тонн. Кормов на зиму заготовлено в достатке. Минниханов привел эти цифры как предварительные результаты текущего года.

Татарстан остается среди лидеров России по поголовью крупного рогатого скота. В хозяйствах региона насчитывается 803 тысячи голов, в том числе 307 тысяч коров. В этом году республика рассчитывает произвести 2,5 млн тонн молока и удержать первое место в стране.

День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Татарстане отметят 22 октября. Глава республики поручил руководителям районов поздравить лучших специалистов отрасли. Сегодня сельхозярмарки открыты на 14 площадках Казани, а стоимость продукции там в среднем на 10% ниже, чем в рознице.