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Медики предупредили о скрытой угрозе остановки сердца у молодежи

Служба новостей Автор статьи
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Внезапная остановка сердца у молодых людей не всегда связана только с инфарктом. Среди возможных причин врачи называют ишемическую болезнь сердца, сердечную недостаточность и нарушения ритма, сообщает progorod59.ru.

По данным специалистов, в России каждый год регистрируют от 200 до 250 тысяч таких случаев. Медики отмечают, что остановка сердца все чаще происходит у людей, которые раньше не предъявляли жалоб на здоровье. В группе риска могут оказаться в том числе студенты и спортсмены, регулярно переносящие физические нагрузки.

Исследователи из Швеции изучили около тысячи случаев внезапной смерти среди людей от 1 года до 36 лет. Средний возраст умерших составил 23 года, большинство погибших были мужчинами.

Анализ показал, что примерно у трети людей за 18 месяцев до смерти появлялись тревожные симптомы. Среди них специалисты назвали обмороки, судороги, учащенное сердцебиение, тошноту, повышенную температуру и отклонения на электрокардиограмме.

У части пациентов до трагедии также выявляли психические расстройства. Эксперты допускают, что в некоторых случаях назначенные препараты могли влиять на сердечный ритм.

Врачи предупреждают, что подобные признаки нельзя оставлять без внимания. При их появлении стоит пройти обследование, включая проверку работы нервной системы, поскольку она тесно связана с деятельностью сердца.

Регулярную диагностику рекомендуют даже тем, кто активно занимается спортом и считает себя здоровым. По оценкам специалистов, шансы выжить при внезапной остановке сердца остаются низкими: даже при быстрой помощи вероятность спасения не превышает 20%.

Материал носит информационный характер и не является медицинской рекомендацией. При появлении симптомов необходимо обратиться к врачу.

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