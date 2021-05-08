На смену бумажным паспортам скоро придут электронные документы. Первыми систему получения таких удостоверений личности опробуют жители Москвы, и только потом к пилотному режиму подключат ряд российских регионов.

В Татарстане жители смогут начать оформлять электронные паспорта уже в 2023 году.

Переход на электронную версию будет осуществляться на добровольной основе. Документ будет иметь ту же силу, что и привычный бумажный паспорт.

Электронный паспорт будет представлять собой небольшую пластиковую карту, в которой будет находиться электронный носитель с подробной информацией о человеке. Снаружи же будет нанесены уже привычные фото, имя и дата рождения гражданина РФ. Постепенно планируется, что карточка заменит многие документы - в ней будут сведения о СНИЛС, водительских правах, действующих долгах и кредитах россиянина, его статусе.