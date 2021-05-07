В сети появилась видеозапись драки во дворе на Дубравной в Казани, ножевые ранения в ней получили 4 человека.

Напомним, что инцидент произошел ночью 6 мая. Пара пьяных молодых людей пинала машины, у них сработала сигнализация. Владельцы вышли посмотреть, что происходит, в итоге на "разборки" хулиганы позвали своих друзей. Один из них схватил нож и нанес ранения четырем жителям дома. Судя по кадрам, в потасовке участвовал не один человек.

Как сообщили накануне в УМВД Казани, нападавшего с ножом задержали.

UPD: как уточнили в правоохранительных органах, задержаны все участники происшествия, выясняется степень их причастности к случившемуся. Возбуждено уголовное дело.