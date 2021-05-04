В поселке Карповка Пестречинского района сотрудниками правоохранительных органов был найден тайник с оружием. Об этом сообщает новостное издание «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу МВД.

Обнаружили закопанные боеприпасы на заброшенной гусиной ферме. Как уточнили в ведомстве, найдены три пистолета, охотничье ружье и гранаты. В данный момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник издания также сообщил, что боеприпасы могут содержать отравляющее вещество «Черемуха». Найденный арсенал мог принадлежать преступной группировке девяностых годов, а «владельцем» обнаруженного оружия являться недавно погибший криминальный авторитет.