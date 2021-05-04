В Татарстане сегодня объявлено штормовое предупреждение. Сообщение опубликовал республиканский Гидрометцентр.

По прогнозам метеорологов, в промежуток с 11 до 21 часа 4 мая в Татарстане ожидается усиление ветра: его порывы достигнут 25-27 метров в секунду. Согласно шкале Бофорта, данная скорость подходит под категорию "сильный шторм".

Ветер такой силы может нести значительные разрушения для зданий и даже с корнем врывать деревья. Гражданам рекомендуется соблюдать осторожность: не парковать машины вблизи неустойчивых конструкций, не прятаться от ветра под деревьями и около стен домов, держаться подальше от рекламных щитов и других неустойчивых объектов.

В случае возникновения опасной для жизни и здоровья ситуации нужно обращаться по телефонам 101 или 112.