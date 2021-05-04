Россиян, которые решили досрочно погасить кредит, может ожидать противодействие со стороны банка или санкции, но их можно оспорить.

Как правило, в кредитном договоре указана возможность досрочного погашения займа, если же такого пункта нет, то клиент должен за 30 дней предупредить о желании закрыть кредит. Отказать банковская организация не имеет права: если сотрудники отказываются принимать заявление, то с них можно потребовать письменное обоснование отказа. Этот документ позже пригодится при отстаивании своих прав.

При попытке погасить кредит досрочно банк также может оштрафовать клиента, в этом случае нужно написать заявление с требованием вернуть комиссию или штраф за досрочный возврат займа, ссылаясь на статью 809 ГК РФ. Если это не поможет, стоит обратиться в суд, пишет "Прайм" со ссылкой на слова юриста.

Ранее журналист ProKazan.ru поговорил с юристом и узнал, как правильно вести себя с банком, если возникли проблемы с погашением кредита и почему сами сотрудники финансовых организаций пойдут на банкротство "под угрозой расстрела".