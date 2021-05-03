Несколько лет жительница Крыма судилась с больницей, на память от которой в ее ноге после операции остались инородные предметы. Сейчас суд наконец признал ее требования справедливыми и постановил взыскать с медицинского учреждения компенсацию.

В 2014 году женщине сделали простую операцию на венах ноги. После вмешательства все было плохо: шов долго и трудно заживал, в месте шва наблюдалось странное уплотнение. Хирурги только руками разводили - рассосется, бывает.

Со временем, действительно, шов закрылся, отёк спал, но вот уплотнение никуда не делось. Бедная женщина решила не тянуть и прошла обследование, результат которого был пугающим: в срочном порядке её отправили на операцию в онкологический центр.

Ей сообщили, что у неё лимфома, но после операции выяснилось, что это - марлевая салфетка.

Онколог, который проводил операцию, был в шоке, извлекая салфетку из ноги. Инородное тело находилось в теле женщины более 4 лет. Что пережила за это время женщина — трудно представить.

По словам пострадавшей, кроме физической боли, после операции в онкоцентре её мучила ещё и совесть — ведь она заняла чьё-то место, которое кому-то могло стоить жизни.

Киевский районный суд Симферополя присудил пациентке 350 тысяч компенсации, которые ей должна выплатить Республиканская КБ им. Семашко.