Жизнь непривитых россиян может существенно усложниться. Об этом сообщил теледоктор и ведущий Александр Мясников.

Специалист выразил возмущение тем, что именно Россия первой в мире смогла зарегистрировать вакцину от коронавируса, но сейчас она отстает по темпам вакцинации граждан. Из-за этого Александр Мясников требует, чтобы в России ввели принудительную вакцинацию.

«Это позор! Притом что мы лидеры в вакцине, мы не прививаемся. Это как вообще?», – сообщил Мясников.

Врач уверен, что прививка может защитить человека почти от всех известных на сегодняшний день штаммов коронавируса. Мясников призывает создать ограничительные меры для тех, кто не хочет прививаться. Например, лишить их права путешествовать на самолетах, посещать рестораны и ввести другие ограничения для диссидентов. Ранее с такими же предложениями выступали чиновники, депутаты. В ряде стран уже появились некоторые преференции для вакцинированных туристов из России.