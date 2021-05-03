Звезда реалити-шоу "Пацанки" и ведущая программы "Ревизорро" Ксения Милас вышла на связь после устроенной ею поножовщины. Все случилось 1 мая, когда Милас отдыхала вместе с подругами. Вечеринка закончилась скандалом, одна из девушек - Марина Ефименко получила ножевые ранения. Накануне руководство телеканала "Пятница" заявило, что до окончания расследования по делу отстраняет Ксению от ведения эфиров на телевидении, поскольку "на канале нет места насилию".

Сама Милас хранила молчание. И вот - оно прервано. Девушка появилась в интернете, написал пост в своем Инстаграме.

«Уважение — помимо слов, подкреплено и действиями! Сложно сымитировать заботу без подлинного чувства», — написала Милас под фото, на котором она находится в бассейне, добавив постскриптум «Скучаю по морю, а вы?».

После одного из комментариев подписчицы, которая спросила, что произошло в квартире ее знакомой диджея Яны Бородиной, где была ранена их знакомая Марина Ефименко, Милас ответила: «Ваша правда сильно отличается от моей». При этом другому подписчику на вопрос, всё ли у Милас в порядке, телеведущая ответила: «Да, а у вас?».

В полиции пока не дают официальных комментариев, ссылаясь на проверку. 26-летнюю Марину Ефименко госпитализировали с ранениями в области груди и рук. В нападении, по предварительной информации, подозревают именно Ксению Милас.