Казанский "Ак Барс" подписал контракт с канадским нападающим Джорданом Уилом, сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на собственные источники в команде.

Известно, что соглашение с канадцем рассчитано на 2 года. Официально о подписании такого важного для "Барсов" соглашения объявят несколько позже.

В сезоне 29-летний Уил выступает за "Лаваль", входящую в систему "Монреаля". В АХЛ нападающий провел 27 матчей, набрал в них 22 очка (6+16).

В НХЛ Уил сыграл 221 матч за «Монреаль», «Филадельфию» и «Лос-Анджелес», за которые набрал 69 (32+37) очков.

На драфте НХЛ в 2010 году он был выбран «Лос-Анджелесом» под номером 70.