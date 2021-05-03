В Казани у Казанского Федерального университета может появиться новый институт. Речь об институте дизайна и пространственных искусств. Об этом заявили в пресс-службе КФУ.

Новое подразделение будет включать в себя уже существующую Высшую школу ландшафтного дизайна. Пока она является структурной частью ИУЭФ КФУ. Постепенно планируется, что институт станет самостоятельным ВУЗом, который подарит России и миру специалистов, способных мыслить масштабно - категориями целых городов.

Как точно будет называться новый институт, пока еще не решили.