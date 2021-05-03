Теплый апрель сменился довольно капризным маем в Татарстане. Синоптики говорят, что к мая Татарстан оказался в зоне арктического похолодания с обильными осадками и температурой, которая на 2-4 градуса ниже климатической многолетней нормы.

Уровень воды в Куйбышевском водохранилище достиг отметки 53,5 метра Балтийской системы, что на 1 метр выше прошлогоднего уровня, но ниже критического уровня на 74 см., напоминают "Казанские ведомости".

По прогнозу Гидрометцентра, в Казани в этом году средняя температура месяца ожидается около 14 гр. тепла, что на 1 градус выше обычного. Предполагаемое количество осадков — около 30 мм, что меньше среднего многолетнего количества.

В первые дни мая местами небольшой дождь, дневная температура 12-17, ночью местами слабые заморозки. Со второй пятидневки температура начнет повышаться: днем 19-24, ночью 7-12 градусов. Всю вторую декаду под воздействием атлантических циклонов временами пройдут небольшие дожди. Станет немного прохладнее — днем 15-20, ночью 5-10 гр. Тепла.

С начала третьей декады местами отдельные дожди с грозами и кратковременными усилениями ветра, температура начнет повышаться. В последние дни мая солнечно, температура ночью 12-17, днем столбики термометров поднимутся до 25-30, местами до 32 градусов тепла.