Татарстанские блогеры уличили Национальную библиотеку РТ в воровстве идей для мероприятий. В последнем обзоре социальных сетей на Youtube-канале «ТатарстанДа News» блогеры отметили мероприятие, на котором сотрудники Нацбиблиотеки читали произведения Тукая в метро в честь дня рождения литератора.

"Национальная библиотека постепенно выходит из стен "совка" и начинает делать контент", - начали обозреватели.

Они честно признались, что ничего им в этом не понравилось, особенно то, что идея с пением и чтением в метро уже не раз использовалась татарстанскими активистами.