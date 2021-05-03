Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана выставило на продажу старые автомобили "Скорой помощи". Соответствующее объявление появилось на сайте ведомства.

Согласно опубликованной информации, продаются десять машин АСМП-22270G 2012 года выпуска за 1 295 400 рублей.

В картах технического состояния указано, что многие их продаваемых ТС имеют существенные повреждения: помятые колесные диски, деформации, вмятины кузова, поврежденное коррозией днище и т.д.

Часть машин не подлежат дальнейшей эксплуатации, их комиссия рекомендовала списать. Торги для желающих приобрести такой автопарк состоятся 9 и 11 июня 2021 года.