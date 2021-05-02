В Волгодонске Ростовской области скончался двухлетний ребенок, который отправился с родителями пообедать в кафе. Малыш ел картошку фри и вскоре почувствовал себя плохо, врачи диагностировали у ребенка острое пищевое отравление.

По сообщениям местного СМИ "Блокнот Ростов", отравление развивалось стремительно, уже вечером ребенка врачи перевели из общего отделения в реанимацию, но спасти малыша не удалось - ночью маленький пациент скончался.

Полиция начала проверку по данному факту, заведение общепита проверят и санитарные службы, чтобы установить причину смертельного обеда.