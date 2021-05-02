Жители столицы Татарстана активно ухватились за идею, которую озвучила депутат Государственной Думы от Татарстана Ольга Павлова. Она предложила создать особый орган власти, куда можно было бы жаловаться на соседей - шумящих, мусорящих и всячески нарушающих покой других людей.

Павлова считает, что каждый регион смог бы сам определить работу данного органа, однако механизм фиксации нарушений должен быть конкретным и понятным.

В социальных сетях разразилась настоящая "соседская война". Пока одни уверяют, что такой орган просто необходим, чтобы "проучить орущих засранцев", другие указывают, что создание подобного органа вернет нас всех в "совок, стукачей и без того хватает!".

Многие отмечают, что такой орган будет особенно любим пенсионерами, которые привыкли жаловаться на соседей по любому поводу - дети шумят, музыка слишком громкая, кашляют за стеной и т.д.