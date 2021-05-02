Новый для Казани каршеринг "Делимобиль", который всего несколько дней назад открылся в столице Татарстана, уже начал нести материальные потери. В Авиастроительном районе сильно нетрезвый водитель за рулем каршеринговой машины решил узнать, насколько прочна опора уличного освещения. Опора не устояла, автомобиль оказался разбит.

В социальных сетях жители Казани отмечают, что майские праздники нанесут каршерингу и другие потери, поскольку народ гуляет с душой и размахом, не останавливаясь ни перед чем.

Не известно пока, каким образом сервис каршеринга будет взыскивать ущерб с нетрезвого водителя. Специалисты уверены, что сделать это можно будет только в судебном порядке.