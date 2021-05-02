Власти города Казани рассмотрели 13 объектов, которые можно было бы построить в историческом центре города, остановились на 9 из них. Проекты строительства в историческом центре представили мэру Ильсуру Метшину.

Полностью одобрен проект строительства многоквартирного жома на улице Бутлерова, 20. Предполагается, что и административная, и жилая часть дома будет красиво подсвечена.

Также одобрены проекты по строительству здания нежилого фонда по ул. Муштари, 24, административного здания по улице Некрасова, индивидуального дома по ул. Пехотная, 9, многоквартирных жилых домов по улицам Урицкого и Большая, а также концепция развития участков «Сантехприбор».

Одобрили и проект административного здания министерств и госкомитетов по улице Назарбаева. По мнению специалистов, он не отличается новаторским подходом, но имеет полное право на существование.

Эксперты также поддержали концепцию застройки жилого квартала на территории завода «Крахмалпатока» на улице Г. Камала. Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина рассказала, что изначально квартал планировалось застроить по периметру, что достаточно сильно давило бы на историческую постройку по улице Нариманова. Но затем концепция была изменена. Проектировщикам пришлось совмещать старые пятиэтажки, общежития, девятиэтажки и новую постройку, сообщает "Татар-информ".

Не были поддержаны проекты нового здания Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ на улице Большая Красная, а также проект реконструкции дворовой постройки с приспособлением под объект гостиничного сервиса по ул. К. Маркса, 8/13.

Все одобренные проекты теперь направят на согласование Президенту РТ Рустаму Минниханову. Остальные проекты, если они будут изменены и доработаны, рассмотрят позднее еще раз.