Выйти на нулевые показатели по заболеваемости коронавирусом в регионах России получится только при одном условии - популяционный иммунитет к вирусу должен составить 60-70%, об этом агентству РИА Новости сообщила заместитель директор по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора РФ Наталья Пшеничная.

"Тем, кто еще не вакцинировался от коронавируса, самое время сделать это сейчас. Для улучшения эпидситуации необходимо, чтобы популяционный иммунитет составлял не менее 60-70 процентов. Мы не приблизимся к нулевым показателям заболеваемости, пока не будет сформирована иммунная прослойка", — сказала Пшеничная.

На сегодня вакцинацию от коронавируса проводят во всех населенных пунктах России.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще два профилактических препарата от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.