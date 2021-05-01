Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" опубликовали ориентировку на молодого человека, который может находиться в Казани.

По данным отряда, 27-летний Камиль Данилевич Рахимов 17 апреля пропал в столице РФ, он мог уехать в Казань, но в столице РТ его пока также не видели. Мужчина при пропаже был одет предположительно в черное пальто, синие джинсы или брюки серо-коричневого цвета, кроссовки. Камиль худощавый, его рост 185 сантиметров, волосы темные, глаза зеленые.

Всех, кто видел молодого человека после 17 апреля или знает, где он сейчас, просят позвонить по телефону 112 или на бесплатный номер горячей линии отряда "Лиза Алерт" 8 800 700 54 52.