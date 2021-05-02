Культурно-досуговый центр им.Ленина Казани совместно с Фондом им.Анжелы Вавиловой организуют большой благотворительный кинопоказ. Об этом со ссылкой на пресс-службу Фонда сообщает ИА «Татар-информ».

4 мая в КДК им.Ленина состоится большой показ кинофильма «Мин сине сагынам» - «Я по тебе скучаю». Вырученные от продажи билетов деньги направят на строительство второго хосписа в Казани.

Русскоязычный фильм сняли члены местного отделения общественной организации «Православная молодежь» при поддержке фонда «История Отечества», «Татнефти» и Фонда президентских грантов.

"Эта картина о подвиге женщин Татарстана, приютивших, отогревших в годы Великой Отечественной войны десятки тысяч эвакуированных детей. В основу положены воспоминания и реальные истории", - пояснили организаторы показа.

Кинопоказ начнется в 18:30. Желающих посетить кинопремьеру просят заранее зарегистрироваться.