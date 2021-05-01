Анна Мария Ефремова заявила о готовности стать мужчиной в возрасте 25 лет, сейчас ей 21 год. Девушка попросила называть ее именем Сергей. Она призналась, что с детства чувствовала себя мальчиком, а обращение к ней в женском роде вызывает у нее гнев и раздражение.

Родственники и российская общественность не понимают, почему она решилась на трансгендерный переход. Но сама Анна Мария уверена, что все делает правильно, сообщает CT News.

"Мне часто говорят, что я наиграюсь, рожу себе ребеночка, найду мужа с большим членом — и у меня будет прекрасная традиционная семья. <...> Потому что ничего не изменится! И вам придется с осознанием этого жить. Не наиграюсь", — заявила дочь Ефремова в документальном фильме на платформе PREMIER.

Она уверена, что никогда не отступится от своего решения о совершении трансгендерного перехода.

Делать операцию по смене пола она не собирается. Тем не менее она боится проблем, которые могут возникнуть после полного перехода.