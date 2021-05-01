В день Первомая рабочие Медногорского медно-серного комбината в Оренбургской области решили помянуть своего коллегу. 24-летний Денис Отвалов, отец троих детей, погиб на производстве. Его убило обрушившейся конструкцией в цеху.

Обычные поминки в этот раз постепенно переросли в стихийный митинг. На него собрались более 80 человек, сообщает Znak.com. Рабочие требовали отставки руководства завода, устранения бесчеловечных и опасных условий труда, составили письма в трудовую инспекцию, прокуратуру и следственный комитет.

По словам людей, на предприятии с 2017 года установились бесчеловечные условия труда, практикуется нарушение трудового законодательства: лишение премий, увольнения, хамство со стороны руководства.

Контролирующие органы — трудовые инспекции и профсоюзы — повязаны с руководством и закрывают глаза на бесчисленные нарушения, утверждают участники митинга. Из-за нарушений регламента обслуживания оборудование металлургического цеха изношено до предела и создает смертельную опасность для сотрудников, регулярно приводит к гибели рабочих, говорят собравшиеся.

По словам металлургов, гибель многодетного отца Дениса Отвалова стала уже третьей смертью на предприятии за последнее время. Рабочим не хватает средств индивидуальной защиты, а штрафы, переработки и увольнения стали нормой.

На митинг приехали и полицейские, но обошлось без задержаний.