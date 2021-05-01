В социальных сетях приступ ностальгии сегодня вызывают фотографии маевок в СССР. Один из таких снимков - Первомай 1980 года на улице Декабристов - опубликован в сообществе "Казанский феномен". В комментариях горожане начали вспоминать, как они отмечали праздник в те годы.

"Помню ездили с родителями, было весело, шары, плакаты. Домой приезжали и на берег Волги, папа уху готовил.. Мама пироги.. эх, время хорошее было..

"Помню, ходили. Весело было. До площади Свободы с песнями, танцами. Кругом флаги, шары, цветы. Вернуться бы хоть на денёк"

"Мы где всегда ходили с семьёй на демонстрации"

"Флаги!!! Шары!!! На площади снимало телевидение. Потом домой бежали посмотреть сюжет на канале Татарстан."

"А сейчас под конвоем омона все. Если так задуматься да, как же людей закрутили всех", - пишут казанцы.

А как вы проводили раньше и проводите теперь Первомай? Пишите в комментариях