Впереди жителей Татарстана ждет 10 праздничных дней. В Минздраве РТ рассказали, как будут работать медучреждения в этот период.

Так, стационары и родильные дома будут работать круглосуточно.

Поликлиники взрослой сети с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая работают с 09:00 до 17:00, с 4 по 7 мая – с 09:00 до 18:00, также в эти даты поликлиники будут работать в усиленном режиме.

Травматологические пункты с круглосуточным режимом работы принимать пациентов будут вне зависимости от проживания во все праздничные дни.

Женские консультации в составе поликлиник и поликлинических отделений больниц работают по графику поликлиник.

Детские поликлиники 1, 2, 9 и 10 мая прием с 09:00 до 15:00, обслуживание вызов на дому от населения и активных вызовов, переданных с ГАУЗ «ССМП» Казани.

3, 4, 5, 6, 7 и 8 мая прием с 09:00 до 17:00 прием в поликлинике и обслуживание на дому и активных вызовов, переданных с ГАУЗ «ССМП» Казани.

4 и 7 мая работа проводится в усиленном режиме с 09:00 до 17:00.

Детские травмпункты: по улице Декабристов: 1,3,4,5,6,7 и 8 мая 2021 года с 09:00 до 17:00 часов; 10 мая - с 09:00 до 19:00 часов;

С 1 по 10 мая 2021 года - круглосуточный прием в детском травмпункте ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ», ул.Бигичева, д.20, тел.221-94-06.

Работа взрослых и детских стоматологий: 1,2,3,8,9 и 10 мая - по праздничному графику с 09:00 до 15:00 часов; 4,5,6 и 7 мая - по субботнему графику с 08:00 до 14:00 часов.

Неотложная стоматология (взрослые и дети), ул.Чернышевского, д.10/6, тел.291-01-03 все дни, с 21:00 до 06:00.