В Татарстане обнаружен южнорусский тарантул, сообщает Госкомитет по биоресурсам РТ.

Ядовитого паука, внесенного в Красную книгу Татарстана, нашли в Нурлатском районе. В простонародье этого тарантула также называют мизгирь. Он предпочитает сухую местность, паука можно встретить на приусадебном участке, на берегах рек. В Приволжском федеральном округе обитает также в Ульяновской и Пензенской областях.

Укус южнорусского тарантула не смертелен для людей и крупных животных из-за слабой активности, но при этом довольно болезнен. В месте укуса возникает отек, кожа может пожелтеть и сохранять неестественный цвет еще пару месяцев.