В Казани жители соцсетей выложили фото входа в метро «Горки», которое огорожено и рядом стоящих полицейских. Как выяснилось, там умерла женщина.
В комментариях жители высказывали разные предположения произошедшего.
«Электросамокат бросили»
«Там бабушка умерла, а вы смеетесь над этим»
«Мужик без маски забежал»
«Мужчина упал с электросамоката».
Ясность внесли в комитете по транспорту Казани.
«При спуске в пешеходный переход женщине стало плохо. На месте находятся экстренные службы. По предварительным данным у женщины случился инсульт. Станция метрополитена «Горки» работает в штатном режиме», — прокомментировали в Комитете по транспорту.
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