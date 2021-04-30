В Казани жители соцсетей выложили фото входа в метро «Горки», которое огорожено и рядом стоящих полицейских. Как выяснилось, там умерла женщина.

В комментариях жители высказывали разные предположения произошедшего.

«Электросамокат бросили»

«Там бабушка умерла, а вы смеетесь над этим»

«Мужик без маски забежал»

«Мужчина упал с электросамоката».

Ясность внесли в комитете по транспорту Казани.

«При спуске в пешеходный переход женщине стало плохо. На месте находятся экстренные службы. По предварительным данным у женщины случился инсульт. Станция метрополитена «Горки» работает в штатном режиме», — прокомментировали в Комитете по транспорту.