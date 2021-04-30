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Фото: скриншот видео

Заразившихся британским штаммом коронавируса в Татарстане становится все больше

30.04.2021, 11:44 158 2 prokazan.ru

В Татарстане зарегистрировали еще четыре случая заражения британским штаммом коронавируса. Об этом рассказала замруководителя управления Роспотребнадзора по региону Любовь Авдонина.

«Сейчас уже таких случаев 12. При этом все заболевшие не уезжали из Татарстана. То есть штамм они получили, уже находясь здесь. Можно предположить, что он уже циркулирует среди населения», - отметила Авдонина.

Также спикер отметила, что у некоторых болезнь протекает бессимптомно, другие переносят болезнь тяжело, их анализы отправляют в исследовательский институт «Микроб». Все контактные лица были обследованы, заболевших не обнаружено.

 

Медицина / Минздрав Коронавирус Татарстан Казань Общество
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комментарии

Горожанин
0
30 апреля 2021
12:08
Ну ну . А потом эта ротшильдская банда придумает венгерский , итальянский , чувашский штаммы . А их шестерки в братьковских малиновый пиджаках продолжат устраивать нам беспредел .
Ага
0
30 апреля 2021
12:14
А все почему? Потому что либеральный скот и фанаты лешеньки наливальнова ходят демонстративно нарушая масочный режим и разносят заразу. Сажать их надо в соседнюю камеру с их вороватым кумиром.

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Педикюр и массаж: сотрудники зоопарка в Крыму показали, как живут подравшиеся слонихи из Казани
20:00, 25.04.2021
Минтруд объяснил, почему численность россиян к 2025 году заметно сократится
19:00, 25.04.2021
Почти 140 тысяч человек не сумели по новым правилам сдать экзамен на водительские права
16:36, 25.04.2021
Дураки и дороги: пьяная компания, возмущенная качеством российских дорог, избила дорожных рабочих
15:26, 25.04.2021
Водителям назвали 5 эффективных способов вернуть двигателю мощность после зимнего периода
15:12, 25.04.2021
Водители маршруток отказались перевозить инвалида без ног
12:04, 25.04.2021
Названы 10 продуктов, способных на самом деле продлить молодость и замедлить старение
10:11, 25.04.2021
Заработную плату за апрель россияне получат до 30 апреля из-за новых «путинских» выходных
08:51, 25.04.2021
Если б был он султан: 50-летний мужчина лишился детородного органа после секса с тремя женщинами
08:35, 25.04.2021
Доктор Мясников назвал довольно неожиданную опасность полного отказа от алкоголя
08:24, 25.04.2021
Эксперты назвали способ получить двойной оклад за сделанную работу
06:15, 25.04.2021
Обвиняемый в убийстве криминального авторитета Япончика в суде признал вину
01:15, 25.04.2021
Главу управления ФСИН по Забайкалью и еще одного человека убили во время конфликта на охоте
17:50, 24.04.2021
«Меня убивают!»: в сети появилось видео жестокого избиения заключенного в исправительной колонии
16:22, 24.04.2021
Следователи нашли останки шестилетней девочки, которая пропала еще в сентябре 2020 года
15:42, 24.04.2021
Во время субботника молния убила сотрудницу администрации
10:55, 24.04.2021
23-летний молодой человек жестоко избил взрослую женщину за отказ в сексе
20:00, 23.04.2021
Мужчина, 4 года бывший в рабстве, смог сбежать, таксисту давали 100 тысяч, чтобы вернул раба назад
19:00, 23.04.2021
Школы в России меняют график работы после сообщения о продлении майских выходных
15:17, 23.04.2021
Путин подписал указ о непрерывных выходных в мае: страна будет отдыхать с 1 по 10 мая
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
12:47, 23.04.2021
Дядя 13-летней девочки насиловал ее после ареста родителей-педофилов
10:49, 23.04.2021
Фигуристку Алину Загитову могут исключить из сборной России
10:03, 23.04.2021
В России предлагают использовать маткапитал для покупки жилья без взятия ипотеки
09:47, 23.04.2021
Роструд рассказал о длинных предстоящих выходных: сколько и когда будем отдыхать?
08:23, 23.04.2021
ГИБДД подготовила новые правила дорожного движения в России: за что начнут штрафовать?
08:10, 23.04.2021
Суд вынес приговор лидеру ОПГ за убийство 8 человек в 90-хх
07:54, 23.04.2021
В течение полугода в России будут существенно ужесточены наказания за домашние побои
20:00, 22.04.2021
Врач, который убил и расчленил супругу, внезапно решил отказаться от признательных показаний
19:00, 22.04.2021
СК проверит издевательства подростков над дочкой фронтовика
16:22, 22.04.2021
Рост цен на основные продукты в России в три раза опередил темпы инфляции
09:57, 22.04.2021
Певица Мария Максакова назвала своего бывшего вором в законе и попросила МВД проверить его
09:42, 22.04.2021
Российский врач Александр Мясников рассказал, как дата рождения человека влияет на его здоровье
08:10, 22.04.2021
Звезду сериала «Глухарь» нашли мертвым: тело актера лежало в его квартире почти месяц
07:57, 22.04.2021
Майские праздники могут быть продлены - Минтруд рассматривает вопрос
13:11, 21.04.2021
Владимир Путин пообещал еще одну выплату от государства на детей по 10 тысяч рублей
10:05, 21.04.2021
По обвинению в педофилии арестовали преподавателя Высшей школы экономики
08:14, 21.04.2021
Для розыска авто и обжалования электронных штрафов МВД запускает систему «Паутина»
07:58, 21.04.2021
Роспотребнадзор вводит двойное тестирование на коронавирус для всех, кто возвращается в РФ с 1 мая
20:00, 20.04.2021
Путин подписал закон о приоритетном зачислении в вузы детей сотрудников МВД и Росгвардии
19:00, 20.04.2021
Пассажиры перерезали горло таксисту, а он чудом выжил, благодаря второму подбородку
16:41, 20.04.2021
Прокуратура намерена просить ликвидации ФКБ и штабов Алексея Навального
16:36, 20.04.2021
Полицейские прикрыли притон, в котором заставляли работать несовершеннолетних девочек
12:46, 20.04.2021
Супруги с малышом при помощи детской коляски мастерски обокрали магазин бытовой техники
11:56, 20.04.2021
Мужчина отвез жену в больницу, а после зарезал двух сыновей и решил покончить с собой
09:39, 20.04.2021
«Протесты, цены и нашествие волков»: эксперты рассказали о самых главных страхах россиян
08:05, 20.04.2021
Семеро пострадали, погиб ребенок при взрыве газа в жилом доме
07:53, 20.04.2021
Определено, в каком формате и как пройдет «Бессмертный полк» в 2021 году
00:01, 20.04.2021
40 миллиардов - цена вопроса: скоростная трасса Москва-Казань будет запущена к началу 2024 года
20:00, 19.04.2021
Часть россиян в апреле получат от ПФР денежную выплату в размере 12 тысяч рублей: кому положено?
19:00, 19.04.2021
МВД России назвало две причины сидеть дома и не участвовать в несанкционированных акциях
14:28, 19.04.2021
Премьер Мишустин утвердил льготную ипотеку на строительство частных домов
13:14, 19.04.2021
Врачи приняли решение перевести Навального из колонии в областную больницу для осужденных
12:00, 19.04.2021
Вдовец Жанны Фриске Дмитрий Шепелев рассказал, как он назвал новорожденного второго сына
10:00, 19.04.2021
«Как меня штырит»: подросток, устроивший смертельное ДТП, отправил странное сообщение в школьный чат
08:10, 19.04.2021
Российские автовладельцы с 1 мая 2021 года смогут продавать свои машины с пробегом по-новому
07:56, 19.04.2021
Полиция задержала мать, поранившую ножом своего 9-летнего ребенка
05:15, 19.04.2021
Известного певца Тиму Белорусских приговорили к 2 годам ограничения свободы за оборот наркотиков
18:50, 18.04.2021
Полицейские застали мигранта, который пытался изнасиловать 13-летнего мальчика
12:50, 18.04.2021
59-летний мужчина погиб под колесами собственной иномарки
00:01, 18.04.2021
Штабы Навального и Фонд борьбы с коррупцией прокуратура просит признать экстремистскими организациям
19:47, 17.04.2021
Депутата подозревают в сексе с 14-летней девочкой, которая занималась проституцией
18:44, 17.04.2021
Врачи Навального сообщили о его критическом состоянии: «счет идет на часы»
13:24, 17.04.2021
«Адвокат дьявола»: Моргенштерн показал, как передает деньги адвокату по делу о пропаганде наркотиков
13:31, 16.04.2021
В Интернет слили электронную базу данных сторонников Алексея Навального
10:44, 16.04.2021
Всех посчитают: регистрация на Госуслугах в стране может стать автоматической
07:57, 16.04.2021
Роструд напомнил россиянам о вероятности дополнительных выходных в мае
00:01, 16.04.2021
В России могут существенно подорожать сладости
19:00, 15.04.2021
Силовики в масках ошиблись квартирой и вырезали болгаркой дверь женщине с детьми
12:23, 15.04.2021
«Взрослых надо слушаться»: отец шесть лет развращал шестилетнюю дочь
11:39, 15.04.2021
«Меньше миллиона не брали»: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
11:39, 15.04.2021
«Меньше миллиона не брали»: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
07:47, 15.04.2021
На пепелище сгоревшего сельского дома пожарные обнаружили тела четверых детей
01:00, 15.04.2021
Дело банды Бонни и Клайда из Казани направлено в суд Петербурга
20:00, 14.04.2021
Все россияне, вернувшиеся из-за границы, будут обязаны сдавать тесты на коронавирус
19:00, 14.04.2021
Спасли маму дети: суд арестовал мужчину, который бил, насиловал жену и угрожал ей ружьем
14:43, 14.04.2021
В шоу «Маска» появятся новые участники накануне финала
13:01, 14.04.2021
Перед судом предстанет женщина, помогавшая подруге прятать труп забитого скалкой любовника
11:40, 14.04.2021
Мужчина, который убил криминального авторитета в фитнес-центре, признал свою вину
09:56, 14.04.2021
Обнаженный мужчина совершил акт самосожжения на городской площади
08:08, 14.04.2021
Трое выходцев с Кавказа избили целый взвод военных курсантов из 30 человек
07:51, 14.04.2021
Роман Вильфанд рассказал, каким будет предстоящее лето
00:01, 14.04.2021
Киллер, застреливший вора в законе Али Гейдарова, скрылся с места преступления на городском автобусе
20:00, 13.04.2021
Актера «Улиц разбитых фонарей» Струкова задержали по обвинению в педофилии
19:00, 13.04.2021
Российский министр обороны Шойгу заявил о переброске войск США и НАТО к границам России
16:44, 13.04.2021
Навальный решил судиться с колонией, в которой сидит, за отказ выдать ему Коран
16:27, 13.04.2021
Мужчина заплатит полмиллиона за комментарий в соцсети
14:45, 13.04.2021
Кремль: россиян могут отключить от Visa и MasterCard
14:19, 13.04.2021
12-летняя ученица умерла после разговора в кабинете завуча
12:45, 13.04.2021
«Не виновен»: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
11:55, 13.04.2021
Ростуризм рассказал, как будут возвращать деньги туристам за туры в Турцию и Танзанию
09:50, 13.04.2021
Издевались долго: двое мужчин и женщина побили и изнасиловали 18-летнюю девушку
07:36, 13.04.2021
Беременная погибла, двое детей получили травмы в пьяной аварии, а виновник даже не поцарапался
07:25, 13.04.2021
«Дело не в количестве денег»: психолог рассказал, какие привычки россиян мешают им разбогатеть
07:08, 13.04.2021
Оперштаб настоятельно рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Турцию
20:00, 12.04.2021
8-летнего мальчика, свалившегося в котлован с кипятком, ввели в состояние искусственной комы
19:00, 12.04.2021
Это было четвертое покушение: в фитнес-клубе застрелили вора в законе Альберта Рыжего
15:06, 12.04.2021
Психолог из мести решила довести подростка до суицида
14:28, 12.04.2021
В России предложили продлить майские праздники за счет новогодних каникул
12:55, 12.04.2021
Мужчина с ножом набросился на беременную в подъезде и тяжело ранил в живот
10:07, 12.04.2021
Дети, играя на улице, нашли мину времен Великой Отечественной войны
09:53, 12.04.2021
Соседка космонавта Юрия Гагарина рассказала о дурной примете в день его смерти
08:40, 12.04.2021
Российских автолюбителей ждут новые штрафы
08:16, 12.04.2021
Воры забрали из храма чудотворную икону и выбросили ее за ненадобностью
08:02, 12.04.2021
Это было столкновение: российский летчик-космонавт Волынов выдвинул новую версию гибели Гагарина
06:00, 12.04.2021
Учитесь, как надо: мужчина довел троих телефонных мошенников до истерики
17:10, 11.04.2021
Россиянам раскрыли способ быстро и выгодно погасить ипотеку
15:54, 11.04.2021
Дмитрий Песков назвал ситуацию на Украине опасной для России
14:49, 11.04.2021
Переходившего мост ребенка чуть не унесло потоками талой воды
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Ранее судимый 55-летний мужчина попытался изнасиловать второклассницу в подъезде жилого дома
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Дочь легендарного летчика Чкалова мошенники «кинули» на 23 миллиона рублей
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Туроператоры начали массово переносить туры в Турцию с мая на середину лета
09:51, 11.04.2021
Ученые назвали, на сколько точно продлевается жизнь при отказе от алкоголя
08:40, 11.04.2021
Лифт с 10 пассажирами рухнул в шахту в ковидной больнице
08:23, 11.04.2021
Таксист изнасиловал уснувшую в салоне авто пассажирку
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Водитель такси изнасиловал пассажирку, которая уснула во время поездки
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Мучитель и убийца 13-летнего ребенка покончил с собой в СИЗО
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Девочка-школьница выиграла суд у полиции, которая решила поставить ее на учет за пост в ВК
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Минобороны рассекретило документы о действиях нацистов в концентрационных лагерях
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Девятилетний мальчик подорвался на гранате, найденной им в игрушках
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Она не могла сопротивляться: участковый полиции надругался над женщиной-инвалидом в отделе
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«Похоронную» ОПГ из 18 человек задержали стражи порядка: среди бандитов оказался и заведующий моргом
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6-летний ребенок сломал позвоночник при прохождении квеста про хоббитов
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В Сети призывают наказать тиктокершу, которая обучает трехлетнего малыша ругаться матом
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Самое дорогое ДТП: челнинский предприниматель разбил вдрызг арендованный Lamborghini за 20 млн
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Нажил непосильным трудом: у бывшего гаишника нашли имущества на 44 миллиона рублей
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Самого главного не учел: охранник сам заминировал школу, чтобы получить потом премию
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Отцы школьников подрались на глазах у детей после ссоры в родительском чате
09:59, 06.04.2021
Никто не признается: мужчине врачи по ошибке удалили желудок
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Беглый предприниматель из Челнов Гафаров прокомментировал стрельбу в Турции из-за его долгов
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«Никогда себе не прощу»: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
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Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
«Хлеб делили, думал, братья»: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
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«Деньги отмывают, а щенки умирают»: зоозащитники в Казани требуют закрыть «Зооцентр»
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
«Это уже надломленные люди»: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
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«Дети просились с ним»: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
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«Если это и памятник, то хрущевской эпохе»: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
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Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
«Ситуация сложная, не скрываем»: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
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В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
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“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
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«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
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«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожники«паркуют» там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост «Вконтакте» на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
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«Мне сломали 3 ребра». Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
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В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью