В Татарстане зарегистрировали еще четыре случая заражения британским штаммом коронавируса. Об этом рассказала замруководителя управления Роспотребнадзора по региону Любовь Авдонина.

«Сейчас уже таких случаев 12. При этом все заболевшие не уезжали из Татарстана. То есть штамм они получили, уже находясь здесь. Можно предположить, что он уже циркулирует среди населения», - отметила Авдонина.

Также спикер отметила, что у некоторых болезнь протекает бессимптомно, другие переносят болезнь тяжело, их анализы отправляют в исследовательский институт «Микроб». Все контактные лица были обследованы, заболевших не обнаружено.