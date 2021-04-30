В Казани волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» продолжают поиски 74-летнего Павлова Николая Сергеевича. Он пропал 25 апреля, вышел из дома и направился в сторону остановки на улице Мавлютова. Больше о нем не было ничего известно.

Волонтерам удалось выяснить, что пенсионер 25 апреля сел в автобус №45 и вышел на остановке улица Фучика. 26 апреля ночью он попросился погреться в круглосуточный магазин, но его не пустили.

После этого о передвижениях пенсионера неизвестно. Поиски продолжаются.

Волонтеры призывают жителей обращать внимание на людей, которые выглядят встревоженно, беспомощно, потерянно или одеты не по погоде. Если в место, где вы работаете, проживаете, просится погреться пожилой человек или просит у вас помощи, не отказывайте ему, пустите! Если по каким-то причинам вам это кажется небезопасным, вызовите сотрудников полиции и скорой помощи, либо позвоните 112.

Особые приметы: шаркающая походка. Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза серые. Был одет в темно-синюю куртку, синие джинсы, черные кроссовки, светло-серую вязаную шапку.