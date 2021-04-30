С 1 по 10 мая муниципальные парковки в Казани будут работать без взимания платы, сообщили в Комитете по транспорту. Официальное заявление размещено на сайте мэрии Казани.

В дни, объявленные выходными ( с 1 по 10 мая) паркинг будет работать бесплатно. Указом Президента РФ период с 4 по 7 мая объявлен в стране нерабочим, поэтому в эти дни муниципальный паркинг также будет бесплатным.

Ранее в качестве одной из мер поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса на два месяца был продлен льготный режим работы муниципальных парковок. Плата взимается лишь в будние дни с 07.00 до 18.00. После 18.00 в будни, полностью в субботние, воскресные и праздничные дни парковки остаются бесплатными.