В Казани накануне стартовали общественные слушания по проекту планировки нового жилого комплекса, который планируется построить в Вахитовском районе Казани. Они продлятся до 3 мая. Ознакомиться с проектом можно на сайте мэрии в разделе сборника документов исполкома Казани.

Ожидается, что ЖК будет ограничен территориями между улицами Достоевского, Тихомирнова, Вишневского, Подаметьевской и Роща Фрунзе. В нескольких жилых многоквартирных домах предполагается посетить около 14 тысяч жильцов.

Планируется, что у жилого комплекса будет собственная школа для детей на 1610 учеников. Также в планы входит строительство нескольких детских садов.