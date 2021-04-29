Традиционно рассказываем о законах, которые вступят в силу в мае 2021 года.

Штраф для кондукторов

Так, с 1 мая кондукторов, контролеров и водителей будут штрафовать за высадку безбилетников младше 16 лет, которые едут без сопровождения. Сумма штрафов – от 20 до 30 тысяч рублей.

Изменения в ПДД

В мае вырастет штраф за нарушение правил движения через железнодорожные – с 1 тысячи рублей до 5 тысяч рублей. Проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд вблизи поезда влечет за собой штраф 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 3 до 6 месяцев.

Упрощенное получение госуслуг

С 1 мая гражданам будет легче получать госуслуги. Функицонал одноименного портала будет доступен через интегрированные с ним информационные системы – например, систему МФЦ и различные ведомственные порталы.

Льготы при поступлении в вузы

С 1 мая начнут действовать льготы при поступлении в вузы для детей полицейских и росгвардейцев. У них будет преимущественное право зачисления в подведомственные МВД и Росгвардии вузы.

Упрощение правил получения налогового вычета

С 20 мая 2021 года вступает в силу упрощение получения налоговых вычетов. Те жители, которые зарегистрированы в личном кабинете налогоплательщика, больше не будут заполнять 3-НДФЛ и предоставлять подтверждающие документы.