В Астрахани следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Красноярского края. Он подозревается в убийстве, которое было совершено во время оккультного ритуала. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Астраханской области.

По предварительной информации установлено, что потерпевший решил наладить отношения с женой и решился на оккультный ритуал. За помощью он обратился к знакомому из Красноярского края. Вечером во время проведения ритуала между мужчинами произошла ссора. Подозреваемый несколько раз ударил оппонента топором в область головы и шеи и скрылся.

На данный момент подозреваемый задержан, установлено, что ранее он находился в федеральном розыске. Решается вопрос об избрании меры пресечения.