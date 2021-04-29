Следователи Татарстана проводят проверку по факту смерти 42-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

По предварительным данным, мужчина приехал с родственником на заброшенный склад с целью хищения металлолома. Мужчины начали вытаскивать металлические трубы с помощью мотоблока, в какой-то момент потерпевший спустился вниз, чтобы перевязать трос. В это время произошло обрушение кирпичной стены. В результате полученных травм он скончался в больнице.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.