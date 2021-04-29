В Казани на видео попал водитель, которого горожане уже заподозрили в неадекватности: он осуществил странный маневр с разворотом на проезжей части и влетел в забор.

По словам очевидцев, авария произошла утром 29 апреля на улице Ломжинская. Водитель на "Жигулях" развернулся посреди дороги, на скорости влетел в металлический забор, разделяющий полосы и выехал на встречку. Судя по видео, он задел одну из машин, двигавшихся в соседней полосе, о пострадавших не сообщается.

"Сказал, что перепутал педали. Но либо сознание потерял, либо под чем то был. Он на бордюр налетел сначала справа, а потом уже полетел на встречку", - пояснил автор видеозаписи.

Комментаторы добавили, что видели эту машину, когда она выезжала из двора, автомобиль постоянно дергался и двигался довольно странно.

"Вы просто не в курсе, это съёмки 10-го Форсажа"

"Я так в гта только мог ездить"

"Заклинило что-то, видимо",- пишут казанцы в соцсетях.

Официальных комментариев по поводу происшествия не поступало.

Напомним, накануне в Казани машина такси вылетела с дороги и перевернулась на крышу, попутно разбив ограждения.