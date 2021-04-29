Накануне в Вахитовском районном суде Казани стартовал судебный процесс по делу о взятках на спортивной кафедре КФУ. На скамье подсудимых — преподаватель кафедры физвоспитания и спорта Евгений Лифанов. Мужчину обвиняют в получении взяток общей суммой 70 тыс. рублей, сообщает "Татар-Информ".

Потерпевшие Тимур Валеев и Максим Брагин сообщили, что в 2020 году они заканчивали обучение по программе бакалавриата в КФУ и собирались поступать в магистратуру. Студенты рассказали об этом своему тренеру по волейболу Евгению Лифанову и спросили, не может ли он посодействовать им с поступлением.

Преподаватель заявил, что может посодействовать за вознаграждение в 20 тыс. рублей.

Молодые люди требуемую сумму перевели. Поделились с друзьями, появились еще желающие поступить через Лифанова, и они перевели, но уже 30 тысяч. Но в приемную комиссию КФУ физрук, естественно, не входил, и ничем помочь на практике не мог.

Накануне в суде потерпевший Брагин сообщил, что сдал экзамены успешно, зачислен на бюджет, и понятия не имеет, посодействовал ли в этом Лифанов. Преподаватель вину признал, деньги студентам вернул.

Но прокуратура озвучила еще несколько эпизодов взяточничества, правда, в небольших размерах - от 1,5 до 3 тысяч.

Рассмотрение дела физрука продолжится 24 мая.