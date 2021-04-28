Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев считает, что движение в сторону четырехдневной рабочей недели должно основываться на экономической логике. Об этом он заявил, отвечая в среду на вопросы пользователей социальной сети "ВКонтакте" в ходе прямого эфира VKLive, сообщает ТАСС.

"В целом мир движется в этом направлении, - сказал он. - Движение к четырехдневной рабочей неделе должно быть постепенным и основываться на экономической логике. Но история развития человечества за последние несколько столетий свидетельствует о том, что количество рабочего времени ввиду механизации, автоматизации процессов, перехода на компьютерные технологии уменьшается, а количество свободного времени увеличивается. И мне кажется, что для человечества это в общем неплохо".

Медведев напомнил, что в прошлом рабочая неделя была шестидневной, а также существовала практика, когда объявлялись "черные", то есть рабочие субботы.

Сейчас, по его словам, меняется производительность труда, происходит роботизация всей жизни, изменение социального и экономического уклада, "поэтому количество свободного времени у человека должно быть больше, чтобы он мог заняться семьей, здоровьем, образованием, и многие страны уже идут по этому пути". Кроме того, добавил Дмитрий Анатольевич, отдельные компании объявили о переходе на четырехдневку, частично или полностью удаленную работу. Он выразил уверенность, что и после пандемии удаленная занятость сохранится в силу своего удобства.

Он добавил, что соответствующие изменения со временем можно ввести в трудовое законодательство РФ.