В отдел полиции «Восход» Казани обратился местный житель с заявлением о хищении 183 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Мужчина рассказал, что ему позвонили и представились сотрудников банка. Далее сообщили, что с его карты пытаются похитить деньги, но потерпевший рассказал, что данная карта уже не действительна. Тогда сотрудник начал расспрашивать о других картах и узнал о наличии трех счетов.

После этого мужчине позвонила сотрудница банка и сообщила, что может сформировать единый счет, чтобы предотвратить мошенничество. Для этого нужно было перевести деньги на один счет, который ему укажут. Мужчина согласился и перевел 183 тысячи рублей мошенникам.

В службе поддержки банка он узнал, что его обманули. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.