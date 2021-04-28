В Казани с 29 апреля по 30 сентября ограничат движение на трех улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Так, движения не будет на улицах Белинского на участке от Копылова до Челюскина, на Гагарина от Ибрагимова до Ярослава Гашека, по улице Голубятникова от Короленко до Мусина.

Ограничения связаны с проведением дорожных работ.

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