Экс-начальника отдела полиции «Дербышки» в Казани задержали по подозрению во взятке. В правоохранительных органах сотрудник не работает с 2017 года.

На данный момент известно, что Руслана Абсалямова задержали по подозрению в посредничестве во взятке на 3,5 млн рублей. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Об этом пишет «Татар-информ» со ссылкой на источники.

Оперативные действия вели сотрудники ФСБ Татарстана.

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