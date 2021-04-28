Экс-начальника отдела полиции «Дербышки» в Казани задержали по подозрению во взятке. В правоохранительных органах сотрудник не работает с 2017 года.
На данный момент известно, что Руслана Абсалямова задержали по подозрению в посредничестве во взятке на 3,5 млн рублей. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Об этом пишет «Татар-информ» со ссылкой на источники.
Оперативные действия вели сотрудники ФСБ Татарстана.
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