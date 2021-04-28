В Подмосковье произошла трагедия на съемках нового видео в Тик-Ток. 23-летний молодой человек решил удивить свою публику, но не рассчитывал на трагический исход.

Он со своим другом решили показать трюк – на дороге они выстроили постамент из туалетной бумаги, погибший забрался на эту «гору». После чего его друг на машине проехал сквозь рулоны. По задумке молодой человек должен был приземлиться на землю, но зацепился за крышу машины и ударился головой об асфальт. Об этом пишет lenta.ru.

На данный момент следственный комитет проводит проверку по факту смерти молодого человека.