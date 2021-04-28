В социальных сетях появилось странное объявление: житель Костаная спросил, где можно купить вшей.

"У молодой девушки проблемы со здоровьем. Выручайте! Где можно купить, найти, достать?", - написал автор поста.

В комментариях возникло недоумение, позже ситуацию разъяснили другие пользователи, рассказав, как использовали вшей в качестве...лекарства.

"На личном опыте убедились. Маленький ребенок заболел желтухой. Нужно было ложиться в больницу на 40 дней. Посоветовали, нашли, закатали в булочку и дали проглотить и запить. Нужно, чтобы живая была. Звучит скверно, но на кону здоровье ребенка. Через три дня сдали кровь, показывает, что болел желтухой, но печень в порядке"

"Желтуха в тяжелой форме, заразилась племянница, только вшами…. Брали у бичей, заплатили. Они неделю приходили. Надо хотя бы 3-5 дней подавать в компоте. Позже пропили от гельминтов. Мы так делали и нам помогло", - пишут комментаторы в соцсетях.

При этом медики о о данном методе лечения отзываются либо скептически, либо вообще не комментируют его. Редакция ProKazan.ru также не советует заниматься самолечением и при необходимости рекомендует обращаться к врачу. Напомним, что вши могут являться разносчиками некоторых видов тифа и лихорадки.