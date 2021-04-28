В Казани с 25 апреля разыскивают потерявшегося пенсионера. Ориентировки опубликовали волонтеры отряда "Лиза Алерт".

74-летний Павлов Николай Сергеевич ушел из дома 25 апреля в неизвестном направлении. Установлено, что в этот день в период с 20:30 до 23:00 он ехал в автобусе 45 маршрута. Мужчина ростом 165 сантиметров, нормального телосложения, глаза серые, седой. Был одет в темно-синюю куртку, синие джинсы, кроссовки черного цвета, на голове светло-серая вязаная шапка. Среди особых примет - шаркающая походка. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто видел Николая Сергеевича, просят сообщить по телефону 112 или по бесплатному номеру горячей линии поискового отряда "Лиза Алерт" 8 800 700 54 52.