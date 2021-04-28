С 30 апреля посетители смогут снова побывать на старой территории зоопарка в Казани. Сообщение об открытии старой части зоопарка появилось в официальном Instagram-аккаунте парка.

В первый день работы, 30 апреля, зоопарк будет работать с 8:30 до 18 часов, билеты будут продавать до 17 часов. А уже с 1 мая зооботсад будет открыт с 8:30 до 19 часов, кассы будут продавать билеты до 18 часов включительно.

Реконструкции на территории еще не проводилось, но перед открытием провели санитарную обработку всех помещений и зон зооботсада. Контактный зоопарк и оранжерея пока закрыты по техническим причинам. Гости смогут увидеть ботаническую коллекцию, медведя Фому, павлинов и других животных.