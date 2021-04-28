Стартовала глобальная реконструкция очистных сооружений Казани. Эксперты уверены, что через 3 года, когда работы завершатся, в Волгу будут попадать исключительно стоки, соответствующие всем современным требованиям экологической безопасности.

"Реконструкция биологических очистных сооружении проходит по программе "Очищение бассейна реки Волги". На это до 2024 года выделено 6,2 млрд рублей. Нас ждут великие дела, которые позволят улучшить экологию бассейна Волги вокруг Казани и вниз по течению", — заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

Реконструкция включена в федеральный проект «Оздоровление Волги», отмечает ИА «Татар-информ». В первую очередь будут построены новые аэротенки и вторичные отстойники, чтобы потом можно было переключиться на реконструкцию основных станций.