Восемь жителей Татарстана заразились британским штаммом коронавируса. При этом жители не выезжали за пределы республики. Об этом сообщила глава управления Роспотребнадзора по региону Марина Патяшина.

«В Татарстане выявлены случаи британского штамма коронавируса – с более тяжелым течением. 8 человек, это люди, которые не выезжали за пределы республики. Вирус активно мутирует, но на сегодня все три российские вакцины эффективно работают против мутировавших штаммов», — цитирует «БИЗНЕС Online» Патяшину.

Также она отметила, что эта информация больше для ученых, чтобы понимать, куда мы движемся. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что новые штаммы коронавируса выявлены в 54 регионах России.

К слову, за сутки в Татарстане зарегистрировали 34 новых случаев заражения коронавирусом, один из них завозной. 15 человек отвезли в больницу, остальные лечатся дома. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 20 344 случая вируса.