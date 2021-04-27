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Фото: ProKazan

В Татарстане обнаружили восемь случаев британского штамма коронавируса

27.04.2021, 15:15 152 0 prokazan.ru

Восемь жителей Татарстана заразились британским штаммом коронавируса. При этом жители не выезжали за пределы республики. Об этом сообщила глава управления Роспотребнадзора по региону Марина Патяшина.

«В Татарстане выявлены случаи британского штамма коронавируса – с более тяжелым течением. 8 человек, это люди, которые не выезжали за пределы республики. Вирус активно мутирует, но на сегодня все три российские вакцины эффективно работают против мутировавших штаммов», — цитирует «БИЗНЕС Online» Патяшину.

Также она отметила, что эта информация больше для ученых, чтобы понимать, куда мы движемся. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что новые штаммы коронавируса выявлены в 54 регионах России.

К слову, за сутки в Татарстане зарегистрировали 34 новых случаев заражения коронавирусом, один из них завозной. 15 человек отвезли в больницу, остальные лечатся дома. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 20 344 случая вируса. 

Медицина / Минздрав Коронавирус Татарстан Казань Общество
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комментарии

Горожанин
0
27 апреля 2021
15:55
Жуть.

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10:00, 19.04.2021
«Как меня штырит»: подросток, устроивший смертельное ДТП, отправил странное сообщение в школьный чат
08:10, 19.04.2021
Российские автовладельцы с 1 мая 2021 года смогут продавать свои машины с пробегом по-новому
07:56, 19.04.2021
Полиция задержала мать, поранившую ножом своего 9-летнего ребенка
05:15, 19.04.2021
Известного певца Тиму Белорусских приговорили к 2 годам ограничения свободы за оборот наркотиков
18:50, 18.04.2021
Полицейские застали мигранта, который пытался изнасиловать 13-летнего мальчика
12:50, 18.04.2021
59-летний мужчина погиб под колесами собственной иномарки
00:01, 18.04.2021
Штабы Навального и Фонд борьбы с коррупцией прокуратура просит признать экстремистскими организациям
19:47, 17.04.2021
Депутата подозревают в сексе с 14-летней девочкой, которая занималась проституцией
18:44, 17.04.2021
Врачи Навального сообщили о его критическом состоянии: «счет идет на часы»
13:24, 17.04.2021
«Адвокат дьявола»: Моргенштерн показал, как передает деньги адвокату по делу о пропаганде наркотиков
13:31, 16.04.2021
В Интернет слили электронную базу данных сторонников Алексея Навального
10:44, 16.04.2021
Всех посчитают: регистрация на Госуслугах в стране может стать автоматической
07:57, 16.04.2021
Роструд напомнил россиянам о вероятности дополнительных выходных в мае
00:01, 16.04.2021
В России могут существенно подорожать сладости
19:00, 15.04.2021
Силовики в масках ошиблись квартирой и вырезали болгаркой дверь женщине с детьми
12:23, 15.04.2021
«Взрослых надо слушаться»: отец шесть лет развращал шестилетнюю дочь
11:39, 15.04.2021
«Меньше миллиона не брали»: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
11:39, 15.04.2021
«Меньше миллиона не брали»: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
07:47, 15.04.2021
На пепелище сгоревшего сельского дома пожарные обнаружили тела четверых детей
01:00, 15.04.2021
Дело банды Бонни и Клайда из Казани направлено в суд Петербурга
20:00, 14.04.2021
Все россияне, вернувшиеся из-за границы, будут обязаны сдавать тесты на коронавирус
19:00, 14.04.2021
Спасли маму дети: суд арестовал мужчину, который бил, насиловал жену и угрожал ей ружьем
14:43, 14.04.2021
В шоу «Маска» появятся новые участники накануне финала
13:01, 14.04.2021
Перед судом предстанет женщина, помогавшая подруге прятать труп забитого скалкой любовника
11:40, 14.04.2021
Мужчина, который убил криминального авторитета в фитнес-центре, признал свою вину
09:56, 14.04.2021
Обнаженный мужчина совершил акт самосожжения на городской площади
08:08, 14.04.2021
Трое выходцев с Кавказа избили целый взвод военных курсантов из 30 человек
07:51, 14.04.2021
Роман Вильфанд рассказал, каким будет предстоящее лето
00:01, 14.04.2021
Киллер, застреливший вора в законе Али Гейдарова, скрылся с места преступления на городском автобусе
20:00, 13.04.2021
Актера «Улиц разбитых фонарей» Струкова задержали по обвинению в педофилии
19:00, 13.04.2021
Российский министр обороны Шойгу заявил о переброске войск США и НАТО к границам России
16:44, 13.04.2021
Навальный решил судиться с колонией, в которой сидит, за отказ выдать ему Коран
16:27, 13.04.2021
Мужчина заплатит полмиллиона за комментарий в соцсети
14:45, 13.04.2021
Кремль: россиян могут отключить от Visa и MasterCard
14:19, 13.04.2021
12-летняя ученица умерла после разговора в кабинете завуча
12:45, 13.04.2021
«Не виновен»: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
11:55, 13.04.2021
Ростуризм рассказал, как будут возвращать деньги туристам за туры в Турцию и Танзанию
09:50, 13.04.2021
Издевались долго: двое мужчин и женщина побили и изнасиловали 18-летнюю девушку
07:36, 13.04.2021
Беременная погибла, двое детей получили травмы в пьяной аварии, а виновник даже не поцарапался
07:25, 13.04.2021
«Дело не в количестве денег»: психолог рассказал, какие привычки россиян мешают им разбогатеть
07:08, 13.04.2021
Оперштаб настоятельно рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Турцию
20:00, 12.04.2021
8-летнего мальчика, свалившегося в котлован с кипятком, ввели в состояние искусственной комы
19:00, 12.04.2021
Это было четвертое покушение: в фитнес-клубе застрелили вора в законе Альберта Рыжего
15:06, 12.04.2021
Психолог из мести решила довести подростка до суицида
14:28, 12.04.2021
В России предложили продлить майские праздники за счет новогодних каникул
12:55, 12.04.2021
Мужчина с ножом набросился на беременную в подъезде и тяжело ранил в живот
10:07, 12.04.2021
Дети, играя на улице, нашли мину времен Великой Отечественной войны
09:53, 12.04.2021
Соседка космонавта Юрия Гагарина рассказала о дурной примете в день его смерти
08:40, 12.04.2021
Российских автолюбителей ждут новые штрафы
08:16, 12.04.2021
Воры забрали из храма чудотворную икону и выбросили ее за ненадобностью
08:02, 12.04.2021
Это было столкновение: российский летчик-космонавт Волынов выдвинул новую версию гибели Гагарина
06:00, 12.04.2021
Учитесь, как надо: мужчина довел троих телефонных мошенников до истерики
17:10, 11.04.2021
Россиянам раскрыли способ быстро и выгодно погасить ипотеку
15:54, 11.04.2021
Дмитрий Песков назвал ситуацию на Украине опасной для России
14:49, 11.04.2021
Переходившего мост ребенка чуть не унесло потоками талой воды
14:35, 11.04.2021
Ранее судимый 55-летний мужчина попытался изнасиловать второклассницу в подъезде жилого дома
11:42, 11.04.2021
Дочь легендарного летчика Чкалова мошенники «кинули» на 23 миллиона рублей
10:26, 11.04.2021
Туроператоры начали массово переносить туры в Турцию с мая на середину лета
09:51, 11.04.2021
Ученые назвали, на сколько точно продлевается жизнь при отказе от алкоголя
08:40, 11.04.2021
Лифт с 10 пассажирами рухнул в шахту в ковидной больнице
08:23, 11.04.2021
Таксист изнасиловал уснувшую в салоне авто пассажирку
07:40, 11.04.2021
В России названы самые быстро дорожающие продукты
05:15, 11.04.2021
Это не в первый раз: учительница биологии совратила 12-летнего ученика
16:01, 10.04.2021
«Вопиющая и безобразная ситуация!»: студенты колледжа жестоко избили несовершеннолетнюю девочку
10:35, 10.04.2021
Водитель такси изнасиловал пассажирку, которая уснула во время поездки
00:01, 10.04.2021
Тычинки, пестики: 44-летняя учительница биологии совратила 12-летнего школьника
20:00, 09.04.2021
Задержана женщина, укравшая у стриптизера Тарзана драгоценности и деньги
16:39, 09.04.2021
Пропавшую в январе женщину нашли мертвой
13:11, 09.04.2021
Мучитель и убийца 13-летнего ребенка покончил с собой в СИЗО
12:59, 09.04.2021
Девочка-школьница выиграла суд у полиции, которая решила поставить ее на учет за пост в ВК
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Минобороны рассекретило документы о действиях нацистов в концентрационных лагерях
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Не сезон для клубнички: полиция задержала 11 человек, снимавших порно с подростками
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Россиян предупредили о масштабной атаке на их счета посредством перехвата СМС в мае
06:00, 09.04.2021
Школьники обворовали родителей на 13 миллионов рублей и сбежали на Урал
05:00, 09.04.2021
Депутат Госдумы Антон Гетта принес извинения за дебош на борту самолета по пути в Казань
01:00, 09.04.2021
Тренер Татьяна Тарасова высказалась о провале Алины Загитовой в Казани, ее падениях и промахах
20:00, 08.04.2021
Развлекались от души: на улице нашли автомобиль каршеринга, доверху наполненный попкорном
19:00, 08.04.2021
Женщина 17 лет скрывала свою дочь и использовала ее как бесплатную рабочую силу
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Учебная граната взорвалась на руках у 9-летнего мальчика
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Девятилетний мальчик подорвался на гранате, найденной им в игрушках
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Бывший полицейский надругался над женщиной-инвалидом
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Она не могла сопротивляться: участковый полиции надругался над женщиной-инвалидом в отделе
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«Похоронную» ОПГ из 18 человек задержали стражи порядка: среди бандитов оказался и заведующий моргом
08:12, 08.04.2021
Пациент скончался в машине «Скорой помощи», которая застряла в грязи и не могла выбраться
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«Плакал и мешал»: 23-летний отец до смерти забил трехмесячного сына
06:00, 08.04.2021
Не хотела проблем и забот: 18-летняя студентка убила и сожгла своего новорожденного младенца
05:00, 08.04.2021
Дмитрий Песков объяснил, что делают российские войска рядом с украинской границей
20:00, 07.04.2021
Стал известен диагноз капитана «Авангарда» Емелина, попавшего в реанимацию после матча с «Ак Барсом»
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Полицейские задержали мужчину, который заманил детей в здание и надругался над ними
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6-летний ребенок сломал позвоночник при прохождении квеста про хоббитов
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13-летний школьник погиб при загадочных обстоятельствах в ванной
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В Сети призывают наказать тиктокершу, которая обучает трехлетнего малыша ругаться матом
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Самое дорогое ДТП: челнинский предприниматель разбил вдрызг арендованный Lamborghini за 20 млн
10:40, 07.04.2021
Нажил непосильным трудом: у бывшего гаишника нашли имущества на 44 миллиона рублей
07:28, 07.04.2021
В России объявлена всеобщая проверка боевой готовности Вооруженных сил
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Следственный комитет проверяет песню Манижи для «Евровидения» на предмет экстремизма
06:00, 07.04.2021
Колумбийца, обвиняемого в краже чемодана бриллиантов, доставили в Казань и поместили в СИЗО
01:00, 07.04.2021
Госпитализированный после матча с «Ак Барсом» капитан «Авангарда» доставлен в НИИ Склифосовского
00:01, 07.04.2021
Госдума рассмотрит ужесточение наказаний за пьяное вождение: что предлагается сделать?
19:00, 06.04.2021
Главный нефролог Петербурга рассказал, почему он убил и расчленил жену
16:23, 06.04.2021
Самого главного не учел: охранник сам заминировал школу, чтобы получить потом премию
16:04, 06.04.2021
Капитан клуба «Авангард» попал в больницу в Казани в тяжелом состоянии после матча с «Ак Барсом»
15:43, 06.04.2021
«Мне терять уже нечего»: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
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Отцы школьников подрались на глазах у детей после ссоры в родительском чате
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Никто не признается: мужчине врачи по ошибке удалили желудок
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Удаленно можно не только работать: троих подростков заподозрили в смерти друга удаленным способом
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Эксперты назвали три работающих способа выбраться из долговой ямы
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32-летняя женщина отправилась в колонию за интимные отношения с 12-летним ребенком
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Беглый предприниматель из Челнов Гафаров прокомментировал стрельбу в Турции из-за его долгов
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Неизвестный мужчина обстрелял детей на игровой площадке, есть пострадавшие
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Куда податься, чтобы получить полмиллиона: названы самые денежные вакансии Челнов и Казани
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Россиян предупредили, какими могут быть последствиях их отказа от вакцинации от коронавируса
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Россиянка, которой бывший муж отрубил руки, ждет ребенка
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Газовые гиганты и новые звезды: астрономы рассказали, чем можно полюбоваться в небе в апреле
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Около тысячи россиян заболели коронавирусом после полного курса вакцинации
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Шоу «Дом-2» перезапустят в апреле
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Задержан врач-стоматолог, после посещения которого скончалась 5-летняя пациентка
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Правительство утвердило новые правила назначения детских пособий - как теперь их оформить?
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«Никогда себе не прощу»: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
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Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
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Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
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«Роли четко распределены»: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
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«Деньги отмывают, а щенки умирают»: зоозащитники в Казани требуют закрыть «Зооцентр»
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Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
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«Это уже надломленные люди»: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
«Дети просились с ним»: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
«Если это и памятник, то хрущевской эпохе»: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
«Ситуация сложная, не скрываем»: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
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«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
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Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
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Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожники«паркуют» там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост «Вконтакте» на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
«Мне сломали 3 ребра». Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью