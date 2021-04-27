Трехлетней Адели из Казани требуется дорогостоящая операция на сердце: важнейший орган расположен у малышки справа, из-за чего он испытывает колоссальную перегрузку, а ткани организма - кислородное голодание.

Родители Адели Зариповой ждали ребенка долгих четыре года. Порок сердца развился еще в начале беременности, и при рождении у девочки начались проблемы со здоровьем. Она уже перенесла две операции на открытом сердце - на третий день жизни и в два года. Сейчас девочка весит катастрофически мало для своего возраста - всего 12 килограммов.

Аделя - очень активный и подвижный ребенок, но уже в свои три года она научилась беречь себя. По рассказам мамы, малышка сама напоминает, что нужно пить лекарства и измерять сатурацию. К слову, этот показатель у нее держится на отметке в 75%. Аделя не ходит в детский сад, не бывает на городских мероприятиях - даже незначительные нагрузки вызывают одышку, а ослабленный иммунитет не оставляет шанса противостоять инфекциям.

Девочке нужна операция, в России ее провести не могут, так как у хирургов нет достаточного опыта. За операцию готов взяться врач в Нидерландах, однако стоимость хирургической манипуляции чрезмерно высока для обычной семьи из Казани - 7 759 679 рублей.

Сбором средств на операцию Аделе занимается благотворительный фонд "Алеша", через который все желающие могут помочь малышке обрести шанс на нормальную жизнь.