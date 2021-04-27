Следователи Приволжского следственного управления на транспорте проводят проверку по факту гибели 69-летнего жителя Татарстана под колесами грузового поезда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, инцидент произошел 24 апреля в 22:30 на остановочной платформе 835 км перегон Куркачи –Арск. Мужчина шел вдоль железной дороги в опасной близости к путям, проезжающий поезд ветром затянул мужчину под колеса.

На данный момент проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято пр­оцессуальное решение.